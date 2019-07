Wernigerode (dpa/sa) - Nach dem Brand einer Gaststätte in Wernigerode (Landkreis Harz) wird der Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das Feuer war am Montagmorgen in dem spanischen Restaurant ausgebrochen. Das Dach stand komplett in Flammen.

Inzwischen ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Mann soll demnach in der Nähe des Fachwerkhauses mit einem Gasbrenner Unkraut bekämpft haben.

Geprüft werde, ob sich das Feuer möglicherweise von einer Tür aus durch das Haus bis zum Dachstuhl ausbreitete, sagte ein Polizeisprecher. Sobald das Gebäude wieder betreten werden kann, solle ein Kriminaltechniker mit den Untersuchungen beginnen.

Sechs Mitarbeiter einer Reinigungsfirma konnten das Gebäude in der Wernigeröder Innenstadt rechtzeitig verlassen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergriffen.