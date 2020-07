Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen hat es in zwei Kühltürmen eines Kraftwerks gebrannt. Verletzt wurde niemand, die Ursache des Feuers ist unklar, wie eine Sprecherin des Kraftwerkbetreibers Envia Therm GmbH am Mittwoch sagte. Die massiv gebauten hohen Kühltürme des Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerks waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb. Die gesamte Anlage werde modernisiert, sagte sie. Das Kraftwerk liefert Strom und Dampf für Firmen, die an dem Chemiestandort ansässig sind und dies für ihre Produktion brauchen. Die Versorgung sei während des Feuers anderweitig gewährleistet worden.

Der Brand war laut der Sprecherin gegen 11.20 Uhr ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften war am Ort. Eine riesige Rauchwolke über dem Industriegelände war weithin zu sehen. Gegen 12.00 Uhr sei der Brand gelöscht worden. Die Höhe des Sachschadens sei unklar. Die Kühltürme stehen weiterhin, wie sie sagte. Die Standfestigkeit sollen Gutachter untersuchen. Die Firma Envia Therm ist eine Tochter der Envia Mitteldeutsche Energie AG (Chemnitz/Sachsen). Zunächst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" über des Brand berichtet.

