Stendal (dpa/sa) - Am Sonntagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Tangerhütte im Landkreis Stendal gebrannt. Alle Bewohner hätten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig aus dem Gebäude befreien können, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Sachschaden wird auf 50 000 bis 100 000 Euro geschätzt. Wie die Polizei mitteilte, ist das Feuer in der Nähe eines Stromkastens ausgebrochen. Es könne sich demnach um technische Ursachen gehandelt haben. Die Brandursache sei jedoch nicht abschließend geklärt.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-731586/2