Oranienbaum-Wörlitz (dpa/sa) - Knapp eine Woche nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oranienbaum-Wörlitz ist klar, dass die Mieterin an einer Rauchgasvergiftung gestorben ist. Das habe die Obduktion ergeben, teilte ein Polizeisprecher am Freitag in Dessau-Roßlau mit. Die Ermittlungen zur Brandursache hingegen liefen noch. Einsatzkräfte hatten die Tote am vergangenen Sonntag nach Löscharbeiten in dem Haus im Ortsteil Wörlitz gefunden. Die Feuerwehr musste Anwohner mit einer Drehleiter aus dem mehrstöckigen Gebäude retten.