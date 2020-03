Hände in Handschellen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild Sven Hoppe

Wanzleben (dpa/sa) - Nach einem Feuer mit zwei Verletzten in Wanzleben (Landkreis Börde) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen den 47-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige eine Auseinandersetzung mit einem Bewohner gehabt. Nach dem Streit habe er sich Zugang zu dem Objekt verschafft, in dem er früher selbst einmal lebte. Dann soll er im Zimmer des Mannes, mit er zuvor Streit hatte, Feuer gelegt haben. Dieser war zu dem Zeitpunkt nicht zuhause.

Bei dem Brand waren in der Nacht zum Donnerstag zwei 22 und 26 Jahre alte Männer verletzt worden. Während der 26-Jährige nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden konnte, musste der 22-Jährige ins Krankenhaus. Zwei Zimmer im Erdgeschoss des Gebäudes wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Nach Angaben der Eigentümer entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro.