Magdeburg (dpa/sa) - Unbekannte haben in Magdeburg den Balkon einer Wohnung und ein Auto in Brand gesteckt. Erste Ermittlungen bestätigten den Verdacht der Brandstiftung, wie die Polizei nach dem Vorfall in der Nacht zum Montag mitteilte. Die vierköpfige Familie eines 36 Jahre alten Syrers, die sich beim Ausbruch des Feuers in der Wohnung befand, konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Ein ausländerfeindliches Motiv sei nicht auszuschließen, ermittelt werde aber in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher.

Auch weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden in Sicherheit gebracht. Die Brände des Autos und des Balkons ereigneten sich kurz nacheinander. Die Polizei hält deshalb einen Zusammenhang für sehr wahrscheinlich. Es werden Zeugen für die Vorfälle gesucht.