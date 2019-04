Magdeburg (dpa/sa) - Ein brennendes Heizkissen hat in Magdeburg einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet der Wärmespender am Sonntagabend auf einem Sessel in einer Mietwohnung in Brand. Noch bevor die Feuerwehr zur Tat streiten konnten, warf die Bewohnerin das brennende Kissen aus dem Fenster. Ein Rauchmelder hatte die Frau auf das Feuer aufmerksam gemacht. Insgesamt waren zehn Einsatzfahrzeuge mit 35 Kräften angerückt. Verletzt wurde niemand.