Weißenfels/Magdeburg (dpa/sa) - Dominic Bösel aus Freyburg verteidigt am Samstag in der Weißenfelser Stadthalle seinen Europameistertitel im Halbschwergewicht gegen den Berliner Pflichtherausforderer Enrico Kölling. Beide Boxer stehen beim Magdeburger Profiboxstall SES unter Vertrag. Der MDR wird diesen Fight live ab 22.50 Uhr übertragen.

"Wir erleben eine Renaissance des deutschen Boxens im Halbschwergewicht. Vor mehr als 20 Jahren haben Henry Maske, Graciano Rocchigiani und Dariusz Michalczewski in dieser Gewichtsklasse die Massen begeistert. Das Duell zwischen Dominic Bösel und Enrico Kölling wird ein echter Leckerbissen", sagte SES-Pressesprecher Christof Hawerkamp.

In dem stallinternen Duell steckt eine Menge Brisanz. Beide Kämpfer hatten sich im Vorfeld verbal nichts geschenkt. Bösel, der in seinen 28 Profikämpfen bisher nur eine Niederlage kassierte, sagte den ursprünglich anberaumten Kampftermin im Juni wegen einer Entzündung an der Achillessehne ab.

Kölling, der zwei seiner 28 Profikämpfe verlor, nimmt dem Titelverteidiger diese Begründung aber immer noch nicht ab.