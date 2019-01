Viel Schnee türmt sich vor einem Schild am Brockenbahnhof. Foto: Matthias Bein/Archiv Matthias Bein

Schierke (dpa/sa) - Trotz leichten Tauwetters hat es am Sonntag zahlreiche Ausflügler und Wintersportler in den Harz gezogen. Vielerorts hieß es "Ski und Rodel gut". Die Loipen seien frisch gespurt, sagte eine Sprecherin der Touristeninformation in Schierke. Auch Rodeln sei möglich. Nur wenige Mutige trauten sich hingegen auf den Brocken. Der 1141 Meter hohe Berg zeigte sich von seiner unwirtlichen Seite. "Wir haben dichten Nebel mit Sichtweiten von 20 Metern", sagte Marc Kinkeldey von der Wetterwarte. Ein Schneesturm habe 15 Zentimeter Neuschnee gebracht.

Damit liegen auf der höchsten Erhebung im Harz aktuell 1,60 Meter Schnee. Der Wind blies mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Die Brockenbahn, die sonst Touristen von Wernigerode-Schierke auf den Berg bringt, verkehrte am Sonntag nicht. Das bekam nach eigenen Angaben auch das Brocken-Hotel zu spüren, das weniger Gäste verzeichnete.

