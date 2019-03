Wolmirstedt (dpa/sa) - Bei einer Explosion auf dem Schlossgelände in Wolmirstedt (Landkreis Börde) ist der Gerber-Brunnen erheblich beschädigt worden. Unbekannte zündeten am frühen Freitagmorgen Pyrotechnik, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten schätzten den Schaden auf 20 000 Euro. Noch in einer Entfernung von 50 Metern seien Brunnen-Teile gefunden worden. Verletzt wurde demnach niemand.

Pressemeldung