Halle (dpa) - Vier Tage nach dem Terroranschlag von Halle hat ein Bündnis in der Stadt zu einer weiteren Solidaritätskundgebung für die Opfer aufgerufen. Mit einem Demonstrationszug am Sonntagnachmittag (ab 15.00 Uhr) durch die Innenstadt von Halle wollen die Organisatoren zudem ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus setzen. Ziel der Demo soll der Dönerladen sein, in dem am Mittwoch ein 20-Jähriger von dem Attentäter erschossen wurde.

Die Aktion wird vom Bündnis "Halle gegen Rechts" gemeinsam mit den Betroffenen aus dem beschossenen Dönerladen organisiert. Letztere wollen sich an die Öffentlichkeit wenden und auf der Kundgebung sprechen. Das Bündnis will zudem mit Musik an den erschossenen 20-Jährigen und die getötete 40-Jährige erinnern.

Am Mittwoch hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge in Halle einzudringen. Als das misslang, erschoss er zwei Menschen und verletzte auf seiner Flucht zwei weitere. Ein 27-jähriger Deutscher sitzt nach einem Geständnis in Untersuchungshaft. Er hatte auch ein rechtsextremes und antisemitisches Motiv eingeräumt.

Mit der Demo werde auch Solidarität mit der jüdischen Gemeinde ausgedrückt, hieß es weiter. Aus Respekt vor dem Bedürfnis nach Ruhe führe die Route jedoch nicht an der Synagoge vorbei.

Die Anteilnahme für die Opfer des Anschlags reißt nicht ab: Vor dem Start eines Laufs beim Mitteldeutschen Marathon legten am Sonntagvormittag Hunderte Teilnehmer zusammen mit Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) eine Schweigeminute ein. In Berlin ist für den frühen Sonntagnachmittag eine Demo angemeldet, um sich mit den Opfern zu solidarisieren. Es werden 10 000 Teilnehmer erwartet.

