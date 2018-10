Magdeburg (dpa/sa) - Eine Polizeistreife hat am Bahnhof in Magdeburg einen vorbestraften Drogendealer erwischt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, stellten die Polizisten bei dem Verdächtigen am späten Donnerstagabend knapp zwei Dutzend Tütchen mit Drogenspuren, drei Tütchen mit geringen Mengen Cannabis und Speed sowie eine Feinwaage und 610 Euro Bargeld sicher. Den 30-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

