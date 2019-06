Halle/Bitterfeld (dpa/sa) - Die Bundespolizei hat bei Kontrollen an den Bahnhöfen in Halle und Bitterfeld zwei mutmaßliche Ladendiebe erwischt. In Halle wurden die Beamten am Sonntagabend über einen Diebstahl in einem Supermarkt informiert, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Die Streife stellte den Verdächtigen und fand in seinem Rucksack auch ein illegales Einhandmesser. Der 31-Jährige versuchte, sich mit Schlägen und aggressivem Verhalten von den Polizisten loszureißen. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann werde wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es.

Bereits in der Nacht zu Sonntag hatten Bundespolizisten am Bitterfelder Bahnhof einen 29-Jährigen kontrolliert und bei ihm gestohlenen Alkohol und Heroin entdeckt. Der Mann soll die Spirituosen in einem Supermarkt im sächsischen Delitzsch erbeutet haben. Auch gegen den 29-Jährigen werde ermittelt.

