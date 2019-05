Berlin/Wittenberg (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Wittenberger Theologen und DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer zum 75. Geburtstag mit einem persönlichen Schreiben gratuliert. Als steter Mahner gegen das Unrecht und treibende Kraft für die Aufarbeitung der Geschichte der zweiten deutschen Diktatur habe sich Schorlemmer bleibende Verdienste erworben, heißt es in dem Schreiben, das am Mittwoch verbreitet wurde. "Sie sind ein Mann der Worte, ein Mann des Gewissens, ein Mann des Glaubens. Nicht umsonst hat Sie Ihr Lebensweg von Wittenberge nach Wittenberg geführt."

Schorlemmer wird am Donnerstag 75 Jahre alt. Er gilt als Symbolfigur des Widerstands gegen die DDR-Führung sowie der Friedensbewegung. So rief er bei der Massendemonstration am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz zur Gewaltlosigkeit auf. Wenige Tage später fiel die Mauer. Im Jahr 1993 wurde Schorlemmer mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Der Theologe lebt seit vier Jahrzehnten in Wittenberg in Sachsen-Anhalt und ist auch Ehrenbürger der Stadt.