Erfurt (dpa/th) - Wegen eines befürchteten Unwetters ist am Sonntag die Kundgebung "#SoGehtSolidarisch" am Erfurter Anger abgesagt worden. Sie werde um eine Woche verschoben, sagte Mitorganisator Marvin Volk der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Demonstration wollten sich Thüringer an einem bundesweiten Aktionstag mit Veranstaltungen in verschiedenen deutschen Städten beteiligen. Dazu waren in Erfurt mehrere Hundert Teilnehmer erwartet worden. Symbolisch sollten sie ein "Band der Solidarität" bilden und so für eine solidarische und klimagerechte Gesellschaft eintreten und gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung protestieren.

Die Aktion wird aus der Landespolitik unterstützt. "Wir haben nur diesen Globus", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in einer Internet-Grußbotschaft. "Und dieser Globus sollte so gestaltet sein, dass kein Mensch dabei verloren geht und keiner ausgegrenzt wird." Nach Ansicht der Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Astrid Rothe-Beinlich, hat die Corona-Pandemie viele Ungleichheiten in der Gesellschaft noch sichtbarer gemacht. Zugleich nutzten Rassisten, Antisemiten und Verschwörungstheoretiker die Pandemie, um Hass und Hetze zu verbreiten. Dem müsse entgegengetreten werden.

