Halle (dpa/sa) - Rund 2900 talentierte Nachwuchsmusiker treffen sich zum diesjährigen Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Halle. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, gibt es vom 6. bis 13. Juni an etwa 30 Orten rund 1700 öffentliche, gewertete Darbietungen. Die Teilnehmer im Alter von 13 bis 27 Jahren wetteifern in verschiedenen Kategorien um den Sieg - als Solist mit Instrument, im Ensemble sowie als Sänger. Gespielt werde auf Streich-, Blas-, Schlag- und Zupfinstrumenten, auf dem Klavier, Akkordeon, Hackbrett und auf der Baglama.

Eine Jury aus Experten bewertet die Beiträge der Laienmusiker. Sie haben sich zuvor in Regional- und Landeswettbewerben qualifiziert. 2018 wurde der Bundeswettbewerb mit rund 2600 Teilnehmern in Lübeck (Schleswig-Holstein) ausgetragen. "Jugend musiziert" (München) ist ein Projekt unter dem Dach des Deutschen Musikrates (Bonn). Den Bundeswettbewerb gibt es den Angaben zufolge zum 56. Mal.

Bundeswettbewerb "Jugend musiziert"