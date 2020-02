Burg (dpa/sa) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Burg bei Magdeburg haben Polizisten gut ein Kilo Drogen gefunden. Die Ermittler fanden bei ihrer Aktion fast 700 Gramm Amphetaminpaste, mehr als 300 Gramm Marihuana sowie 275 Ecstasy-Tabletten, wie die Polizei am Montag in Stendal mitteilte. Anlass für die Durchsuchungen sind demnach laufende Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen einen 25 Jahre alten Mann. Der Verdächtige wurde bei der Durchsuchung am Freitag nicht in der Wohnung angetroffen. Die Ermittlungen gehen weiter, hieß es.