Naumburg (dpa/sa) - Der Burgenlandkreis will bis zum 5. April 38 000 Impfdosen verabreicht haben. Aktuell liege man in etwa bei der Hälfte, teilte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Donnerstag mit. Innerhalb der Landkreise in Sachsen-Anhalt belegt der Burgenlandkreis bei der absoluten Zahl der Erstimpfungen den zweiten Platz hinter dem Harz.

Der Kreis kämpft seit langem gegen das starke Infektionsgeschehen und die hohen Corona-Inzidenzwerte an. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete für den Burgenlandkreis am Donnerstag 194,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und somit die höchste Inzidenz in Sachsen-Anhalt.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-970673/2

