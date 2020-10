Naumburg (dpa/sa) - Wegen steigender Corona-Fallzahlen schränkt der Burgenlandkreis Veranstaltungen und Feiern deutlich ein. Ab sofort seien private Feiern auf 25 Personen begrenzt, teilte der Landkreis am Freitag mit. Wenn sie in geschlossenen Räumen fachkundig organisiert seien, würden bis zu 100 Personen zugelassen, im Freien bis zu 250. Die Beschränkungen gelten nicht für Treffen mit Angehörigen aus maximal zwei Hausständen oder mit nahen Verwandten sowie deren Ehe- und Lebenspartnern. Für geschäftliche Veranstaltungen und solche von Vereinen und Organisationen gilt nun in Räumen die Höchstzahl von 100 Teilnehmern und 500 draußen.

Die Landesverordnung sieht für Sachsen-Anhalt vor, dass für private Feiern bis zu 50 Menschen zusammenkommen können. Für professionell organisierte Feste und Veranstaltungen sind bis zu 500 Gäste zugelassen, unter freiem Himmel sogar bis zu 1000.

Landrat Götz Ulrich erließ eine für zunächst zwei Wochen geltende Allgemeinverfügung, die das für den Burgenlandkreis nun einschränkt. "Die Infektionszahlen im Burgenlandkreis sind in den letzten Tagen sehr deutlich angestiegen. Wir bewegen uns am Wochenende in Richtung der ersten wichtigen Marke von 35 Fällen je 100 000 Einwohner, an der Bund und Länder weitere Einschränkungen vornehmen", erklärte der Landrat. Am Donnerstagabend sei der Wert von 27,42 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen erreicht worden. "Leider sind viele Infektionsfälle bei uns auf private Feiern und Feste zurückzuführen. Zu viele Menschen gehen zu unbedarft mit der Situation um."

Das Landratsamt nahm zudem eine Ausnahmegenehmigung für den Mitteldeutschen Basketballclub zurück, nach der dieser zu den Pokalspielen an diesem Wochenende bis zu 1250 Zuschauer hätte begrüßen dürfen. Nun gilt die gesetzliche Regelung des Landes mit maximal 500 Zuschauern.

Pressemitteilung Burgenlandkreis zur Einschränkung von Feiern und Veranstaltungen