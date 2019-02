Magdeburg (dpa/sa) - Polizisten haben in einer Wohnung in Magdeburg Drogen und verbotene Arzneimittel beschlagnahmt. Die Beamten waren bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag auf den starken Cannabisgeruch aufmerksam geworden, der aus einem Haus kam, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Sie verfolgten den Geruch bis zu einer Wohnung und sprachen den Bewohner an. Er übergab daraufhin zwei Gläser mit Marihuana an die Sicherheitskräfte.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten weitere Drogen sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel und Potenzmittel. Diese wurden eingezogen. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

PM der Polizei Magdeburg