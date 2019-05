Sachsen-Anhalt hat neue Parlamente für die Kommunen gewählt und auch das neue Europaparlament mitbestimmt. Dort hat das Land künftig nur noch einen direkten Vertreter. Und noch eine andere Entwicklung beunruhigt vor allem die Wirtschaft.

Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Bei den Kommunal- und Europawahlen in Sachsen-Anhalt hat die CDU ihre Spitzenposition verteidigt, muss aber herbe Verluste hinnehmen. Bei den Abstimmungen für die Parlamente der Landkreise und kreisfreien Städte verzeichneten die Christdemokraten nach Auszählung fast aller Bezirke am Montag das größte Minus. Bei den Abstimmungen zum Europaparlament brach das SPD-Ergebnis am stärksten ein. Die AfD konnte bei beiden Wahlen kräftig zulegen und etablierte sich auf Platz zwei. Sachsen-Anhalt ist im EU-Parlament künftig nur noch mit einem Abgeordneten vertreten. Die Wahlbeteiligung stieg wie im Bundestrend deutlich an.

Wirtschaftsvertreter fürchten mit Blick auf diese Entwicklung negative Signale und Rückschläge im Kampf gegen den allgemeinen Arbeitskräftemangel. Die Jugend der Fridays-for-Future-Bewegung wertete das Ergebnis als klares Zeichen gegen die Klimapolitik der Bundesregierung von CDU und SPD. Mehrere Partei wollten am Montag zu Beratungen zusammenkommen, um die Wahlergebnisse zu analysieren.

Thomas Brockmeier, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ausgerechnet in einem Bundesland, das auf qualifizierte Zuwanderung auch aus dem Ausland angewiesen ist, geht das Erstarken politischer Kräfte, die sich dezidiert gegen Zuwanderung aussprechen, auf Kosten der Attraktivität." Das gelte für den gesamten Osten, wo die AfD doppelt so hohe Ergebnisse eingefahren habe wie im Bundestrend.

Dabei sei es in der hiesigen Wirtschaftspolitik wichtig, alle hilfreichen Ressourcen zu nutzen, die den knappsten Produktionsfaktor weniger knapp zu machen. "Und das sind nun mal Menschen." Die AfD konnte bei der Europawahl bundesweit nur leicht zulegen. In Sachsen-Anhalt verdreifachte sie ihr Ergebnis hingegen im Vergleich zu der Europawahl vor fünf Jahren und landete nur relativ knapp hinter dem Spitzenreiter CDU.

CDU-Chef Holger Stahlknecht und der SPD-Landesvorsitzender Burkhard Lischka räumten Defizite bei der Klimapolitik ein. Das Thema war auch wegen der weltweiten Proteste von Jugendlichen im Rahmen der Fridays-for-Future-Bewegung vor der Wahl stark in der Öffentlichkeit präsent. Die Wahl zeige, "dass die Leute keinen Bock mehr auf die Politik von CDU und SPD haben", sagte Peter von Lampe, Sprecher der Klimademos in Halle. Das gute Abschneiden der Grünen in Sachsen-Anhalt und auf Bundesebene belege, dass die Abstimmung eine "Klimawahl" gewesen sei. Die Partei müsse nun Taten folgen lassen.

Laut vorläufigem amtlichen Ergebnis der Europawahl in Sachsen-Anhalt blieb die CDU trotz Verlusten stärkste Partei mit 23,2 Prozent. Dahinter landete die AfD mit 20,4 Prozent. Die SPD stürzte von 21,7 auf 12,5 Prozent ab. Jubel dagegen bei den Grünen: Mit 9,2 Prozent erzielte die Partei das beste Ergebnis bei einer landesweiten Wahl überhaupt. Die Linke erreichte 14,4 Prozent, die FDP 4,9 Prozent.

Der CDU-Generalsekretär Sven Schulze wusste nach bangen Stunden erst in der Nacht sicher, dass er eine zweite Amtszeit als EU-Abgeordneter in Brüssel antreten kann. Für seinen bisherigen Parlamentskollegen Arne Lietz war das Zittern kurz, aber der Ausgang schmerzlicher: Er wusste schon am Abend, dass das bundesweite SPD-Ergebnis nicht für einen Wiedereinzug reicht. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete verpasste deutlich den Sprung ins EU-Parlament.

Bei den Kommunalwahlen blieb die CDU sehr viel deutlicher vor der AfD, musste aber mit einem Minus von fast 10 Prozent kurz vor der Auszählung aller Wahlbezirke auch den größten Dämpfer hinnehmen. CDU-Chef Stahlknecht wertete die Ergebnisse als Beleg für die starke Verankerung seiner Partei. Schon vor den nun anstehenden Analysen der Ergebnisse sei klar, dass sich die Partei künftig mehr Themen annehmen müsse, die junge Menschen interessierten. "Das Land muss moderner werden und wir müssen das auch", sagte Stahlknecht. Als Beispiele nannte er die Klimaschutz- und Umweltpolitik, aber auch eine stärkere Förderung der Start-Up-Kultur.

Informationen der Landeswahlleitung zu den Kommunalwahlen 2019

Informationen der Landeswahlleitung zur Europawahl 2019

Ergebnis der Kommunalwahlen 2014

Ergebnis der Europawahl 2014

Veröffentlichung der aktuellen Wahlergebnisse beim Statistischen Landesamt