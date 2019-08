Der tourismuspolitische Sprecher der CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt, Lars-Jörn Zimmer. Foto: Nestor Bachmann/Archivbild Nestor Bachmann

Magdeburg (dpa/sa) - Die CDU-Landtagsfraktion fordert ein zentrales Kompetenzzentrum für den Tourismus in Sachsen-Anhalt. Dieser "Kümmerer" solle das touristische Marketing und die Entwicklung einer Tourismusstrategie übernehmen, sagte der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Lars-Jörn Zimmer, am Mittwoch in Magdeburg. Bislang sei die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) dafür zuständig, Tourismus wirke dort aber eher wie ein "Fremdkörper".

Zimmer sieht vieles brachliegen. Als Beispiele nannte er den Gesundheitstourismus, für den es keinen aktuellen Angebotskatalog gebe. Auch Landurlaub und Urlaub auf dem Bauernhof verbunden mit kulinarischen Angeboten sieht er zu wenig vermarktet.

Aus Zimmers Sicht wären die Aufgaben beim Landestourismusverband gut aufgehoben. Er sei über seine Organisation bestens in die Regionen vernetzt, erkenne Trends und könne potenzielle Touristen gut ansprechen. Es müsse zudem eine Zielgebietsstrategie für das Jahr 2030 aufgestellt werden mit klaren wirtschaftlichen Aufgaben und Jahresplänen für die Umsetzung samt Schwerpunkten für Investitionen. Zimmer ist auch Vorsitzender des Landestourismusverbandes. Aus seiner Sicht sollte sich die IMG auf die Investorensuche konzentrieren.

Zum Hintergrund seiner Forderungen sagte der CDU-Abgeordnete, die touristische Entwicklung in Sachsen-Anhalt bleibe hinter dem bundesweiten Schnitt zurück. Im Land hatte es 2018 rund 1,2 Prozent mehr Übernachtungen gegeben als im Jahr zuvor, bundesweit lag die Steigerung bei etwa 4 Prozent.