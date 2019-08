Magdeburg (dpa/sa) - Die CDU-Landtagsfraktion will einen Systemwechsel für den Tourismus in Sachsen-Anhalt. Zwar sei die gesamte Tourismusbranche in den vergangenen Jahren solide gewachsen. Trotz mehrerer Großereignisse mit überregionaler Bedeutung stagniere die Entwicklung in Sachsen-Anhalt aber. Es sei der Tourismuswirtschaft bislang nicht gelungen, die durchschnittlichen Wachstumsraten Deutschlands zu erreichen. Der tourismuspolitische Sprecher der Fraktion, Lars-Jörn Zimmer, will heute Details einer neuen Strategie vorstellen. Zimmer ist auch Vorsitzender des Landestourismusverbandes.

Im vergangenen Jahr waren 8,23 Millionen Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben im Land gezählt worden und damit 1,2 Prozent mehr als noch 2017. Bundesweit gab es ein Plus von rund vier Prozent.