Thüringens besondere Residenzkultur mit ihren Schlössern und Gärten wollen eigentlich alle Parteien erhalten. Doch wie an Bundesgelder dafür zu kommen ist, darüber lässt sich streiten. Die CDU hat dabei klare Vorstellungen.

Erfurt (dpa/th) - Die CDU-Fraktion des Thüringer Landtags hat weiteren Widerstand gegen eine gemeinsame Schlösserstiftung des Freistaats mit Sachsen-Anhalt angekündigt. Die Fraktion möchte stattdessen die bisherige Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten in Rudolstadt als eigenständige Einrichtung erhalten. Dazu solle es in der kommenden Woche mehrere Vorort-Termine geben, bei denen Fraktionsmitglieder den Austausch mit von den Plänen für die Stiftung betroffenen Kommunalpolitikern, Fördervereinen und Stiftungsvertretern suchen.

Termine sind laut Fraktionsmitteilung von Freitag unter anderem in Rudolstadt, dem Schloss Altenstein und Schloss Friedrichswerth geplant. "Wir möchten uns aus erster Hand darüber informieren, welche Auswirkungen der von der Minderheitsregierung so schlecht verhandelte Staatsvertrag für die Schlösser, Burgen und Residenzen hätte", sagte der kulturpolitische Sprecher der Fraktion, Jörg Kellner.

Der Bund hat bislang die Gründung einer gemeinsamen Stiftung durch Thüringen und Sachsen-Anhalt zur Bedingung für ein Sonderinvestitionsprogramm zum Erhalt von Schlössern und anderen historischen Liegenschaften in den beiden Ländern gemacht. Der Bund wäre bereit, unter anderem 200 Millionen Euro dafür aufzubringen - Thüringen und Sachsen-Anhalt müssten jeweils mit 100 Millionen gegenfinanzieren. Zudem geht es um einen jährlichen Zuschuss für Betriebskosten seitens des Bundes.

Bisherige Pläne sahen vor, dass die bisherige Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt in der neuen Stiftung aufgehen. Widerstand dagegen regte sich vor allem auf der Thüringer Seite: Politiker verschiedener Parteien sahen den Freistaat in einem ersten Entwurf für einen Staatsvertrag zur Gründung der neuen Stiftung übervorteilt und fürchten den Verlust der Kulturhoheit Thüringens.

Der Staatsvertrag werde aber weiter verhandelt, sagte Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff. Er hatte in der Sache Fehler eingeräumt. Er kündigte allerdings auch an, dass es parallel Gespräche mit dem Bund geben werde. Thema solle dabei sein, wie Thüringen an die Bundesmittel zum Abbau des Sanierungsstaus bei den Schlössern kommen könne, ohne dass dies an die Gründung einer gemeinsamen Stiftung geknüpft sei.

Derweil teilte der Thüringer CDU-Landtagsabgeordnete Raymond Walk mit, dass für eine Petition, die den Erhalt der bisherigen Stiftung zum Gegenstand einer öffentlichen Anhörung im Petitionsausschuss des Thüringer Landtags machen soll, nur noch wenige Unterschriften fehlten.

