Arendsee (dpa/sa) - Nach einem Corona-Fall im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) Arendsee gibt es keine weiteren Infektionen. Die am Montag bei knapp 30 Kindern und Mitarbeitern der Einrichtung durchgeführten Tests seien negativ ausgefallen, sagte die zuständige Dezernentin vom Altmarkkreis-Salzwedel, Kathrin Rösel, am Dienstag. Zuvor hatte sich eine Corona-Infektion bei einem aus Berlin stammenden Jungen bestätigt, der bis Dienstag in der Ferienanlage war. Daraufhin wurden 88 Kinder nach Hause geschickt. Nur die Gruppe, der der Junge angehörte, kam unter Quarantäne. Sechs Kinder der Gruppe verbrachten die Quarantäne in ihrer Heimat. Sechs weitere Kinder und ihre Betreuer blieben im KiEZ. Sie und weitere 20 Mitarbeiter wurden am Montag auf Sars-CoV-2 getestet. Am Nachmittag soll über das weitere Vorgehen im KiEZ gesprochen werden, sagte Rösel.