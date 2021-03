Magdeburg (dpa/sa) - Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist weiter gestiegen. Am Montag erreichte der Wert nach Angaben des Sozialministeriums 173,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Sonntag lag er nach Berechnungen des Landes bei 170,72, am Samstag betrug die Inzidenz 156,33.

Binnen eines Tages wurden in Sachsen-Anhalt 295 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im Land registrierten Infektionen mit Sars-CoV-2 stieg am Donnerstag auf

72 195. Zudem seien binnen 24 Stunden vier weitere Sterbefälle erfasst worden. Damit starben den Angaben zufolge seit Beginn der Pandemie 2699 Menschen mit oder an dem Virus.

In den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt wurden laut Ministerium 97 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung intensivmedizinisch betreut; 44 von ihnen müssen künstlich beatmet werden.

