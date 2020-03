Die Landesregierung hat angesichts der Corona-Pandemie drastische Einschränkungen für das öffentliche Leben bekanntgegeben. Und das ist wohl noch nicht alles.

Magdeburg (dpa/sa) - Viele Geschäfte sowie sämtliche Bars und Clubs in Sachsen-Anhalt müssen wegen der Corona-Pandemie schließen. Die Regelung gelte ab Mittwoch 0.00 Uhr, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Damit folgt die Landesregierung einer Empfehlung, auf die sich Bund und Länder am Montag verständigt hatten.

"Es ist ein gravierender Eingriff in das gesellschaftliche Leben, wir hatten das noch nie", stellte Haseloff fest. Ausdrücklich nicht geschlossen werden Supermärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen und der Großhandel. "Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs ist gesichert. Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen sowie Ansammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern werden den Angaben zufolge verboten. Auch Kinderspielplätze dürfen demnach nicht weiter genutzt werden.

"Es dient alles dem Ziel, dass wir möglichst die Abstände zwischen den Bürgern auf zwei Meter plus X erweitern lassen", erläuterte Haseloff. Das Kabinett habe ebenfalls beschlossen, das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen aufzuheben. Dies bedeute, dass Laster am Sonntag Läden beliefern und Waren nachgefüllt werden könnten. Es seien keine Hamsterkäufe notwendig.

Am Montag hatten sich Bund und Länder auf drastische Einschränkungen verständigt, die nun von den Landesregierungen und Kommunen umgesetzt werden müssen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von "Maßnahmen, die es so in unserem Lande noch nicht gegeben hat". Das wirtschaftliche Leben, die Energieversorgung und die medizinische Versorgung sollten aufrechterhalten werden, unterstrich Merkel.

In Sachsen-Anhalt gibt es laut Sozialministerium mittlerweile 93 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Das ist ein Anstieg von 16 Fällen seit Montagabend, wie das Ressort am Dienstag (Stand: 10.00 Uhr) mitteilte. "Es sind bisher keine schweren Fälle bekannt", hieß es.