Ende März wird ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim bekannt, kurz darauf riegelt der Landrat zwei Ortsteile ab. Jessen wird dadurch bundesweit bekannt. Keine zwei Wochen später kommen überraschend gute Nachrichten aus der Kleinstadt.

Jessen (dpa/sa) - Die wegen eines Corona-Ausbruchs verhängte Quarantäne über zwei Ortsteile der Kleinstadt Jessen ist am Montag aufgehoben worden. Die Maßnahmen für Jessen und Schweinitz liefen um 20.00 Uhr aus. Die Sperren auf den Ein- und Ausgangsstraßen sollten in der Nacht beseitigt werden, sagte ein Sprecher des Landkreises. Ursprünglich sollte die Quarantäne mindestens bis zum 10. April gelten.

Als Grund für die überraschend frühe Lockerung nannte der Landkreis stagnierende Infektionszahlen. "Trotz umfangreicher Testungen im eigens dafür eingerichteten Abstrichzentrum in Jessen ist die Zahl an Neuinfektionen nicht weiter angestiegen", hieß es in einer Mitteilung. "Die mit der infektionsschutzrechtlichen Allgemeinverfügung angeordneten Maßnahmen für die Ortsteile Jessen und Schweinitz haben Wirkung gezeigt." Die im restlichen Land geltenden Ausgangsbeschränkungen seien daher auch für Jessen und Schweinitz ausreichend.

Am 25. März hatte der Landrat Jürgen Dannenberg (Linke) die Ortsteile weitgehend abgeriegelt, nachdem ein Ausbruch des neuartigen Virus in einem Pflegeheim bekannt geworden war. Fünf Pfleger und elf Bewohner wurden damals positiv auf Corona getestet. Noch am selben Abend offenbarte sich dann jedoch ein noch größeres Ausmaß des Ausbruchs: 41 Menschen wurden in Schweinitz und Jessen positiv getestet. Dannenberg zog daraufhin die Notbremse und stellte Jessen und Schweinitz, wo etwa 8000 der rund 14 000 Jessener wohnen, unter Quarantäne.

Damit traten in der Kleinstadt nahe Brandenburg Restriktionen zum Eindämmen der Pandemie in Kraft, die bundesweit zu den stärksten zählten: Alle acht Zu- und Ausfahrtsstraßen wurden von Polizei und Feuerwehr abgeriegelt. Den Ort betreten oder verlassen durften nur noch Menschen mit Sondergenehmigungen und Mundschutz. Sondergenehmigungen stellte der Landkreis etwa medizinischem Personal und Pflegekräften aus, aber auch den Mitarbeitern von Supermärkten und ortsansässigen Nahrungsmittelproduzenten. Nicht einmal im nordrhein-westfälischen Heinsberg, in dem es zahlreiche Corona-Fälle gegeben hatte, hatten die Behörden derart strikt durchgegriffen.

Am Montag sprach der Landkreis von insgesamt 57 nachgewiesenen Corona-Fällen in der gesamten Stadt Jessen, darunter 21 Bewohner und 11 Pfleger des Pflegeheims. Das vorzeitige Ende der Abriegelung sei aber keine Entwarnung. Die Situation im Landkreis sei weiterhin kritisch, hieß es in der Mitteilung. Landrat Dannenberg und der Bürgermeister von Jessen, Michael Jahn, appellierten daher dringend an die Bewohner, sich an das weiter gültige Kontaktverbot und die Ausgangsbeschränkungen zu halten, um einen Rückfall zu verhindern.