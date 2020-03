Jessen (dpa/sa) - Die sechs Menschen, die in Jessen (Landkreis Wittenberg) wegen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Krankenhaus behandelt werden, sind in stabilem Zustand. Keiner der Patienten liege auf der Intensivstation, sagte Landkreis-Sprecher Ronald Gauert am Donnerstagvormittag. Es handele sich um ältere Menschen, sie seien daher vorsichtshalber und zur Beobachtung ins Krankenhaus gekommen.

Der Landkreis hatte am Mittwochabend für die Jessener Ortsteile Jessen und Schweinitz eine Quarantäne angekündigt, nachdem es dort einen Corona-Ausbruch gegeben hatte. 41 bestätigte Fälle habe es in den beiden Ortsteilen gegeben, sagte Gauert - von 53 im ganzen Landkreis. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein Reisender das Virus aus Österreich eingeschleppt .Es breitete sich dann unter anderem in einem Pflegeheim aus.Rund 8000 Menschen sind von der Maßnahme betroffen, die zunächst bis zum 10. April befristet ist. Nur in Ausnahmen, etwa wenn sie dort wohnen, dürfen Menschen die beiden Ortsteile jetzt noch betreten.

Allgemeinverfügung Landkreis Wittenberg