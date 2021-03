Museen, Einzelhändler, Kosmetikstudios - sie alle dürfen in Sachsen-Anhalt wieder öffnen. Wird diese Möglichkeit direkt zum Start schon genutzt und wo kommen Sachsen-Anhalter an die kostenlosen Schnelltests, auf die sie jetzt einen Anspruch haben?

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind am Montag weitere Lockerungen in Kraft getreten. Der Branchenverband geht davon aus, dass in den kommenden Tagen vor allem viele kleine Einzelhändler die Möglichkeit nutzen werden, Kundinnen und Kunden mit Terminen in ihren Läden zu beraten. Einige seien noch mit den Vorbereitungen für die nötigen Kontaktlisten und die Terminvereinbarung beschäftigt, sagte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands, Knut Bernsen, am Montag. Unterdessen laufen laut Sozialministerium noch die Verhandlungen dazu, wo die Sachsen-Anhalter Corona-Schnelltests machen lassen können. Seit Montag gibt es die vom Bund versprochene Möglichkeit auf einen kostenlosen Test pro Woche. Ein Überblick:

DIE ÖFFNUNGEN: Mit der neuen Woche ist die neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft getreten, die zahlreiche Lockerungen vorsieht. So können sich jetzt wieder zwei Haushalte treffen, wenn einer davon nicht mehr als fünf Menschen umfasst. Kinder unter 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Eine Woche nach den Friseur- und Fußpflegesalons dürfen jetzt auch Kosmetik-, Nagel-, Massage- und Tattoo-Studios wieder öffnen - nach vorheriger Terminvereinbarung und wenn die Kunden ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Unter den gleichen Voraussetzungen sind auch Besuche in Museen, Bibliotheken und Archiven wieder möglich. Wann die einzelnen Einrichtungen öffnen, hängt vom Stand der Vorbereitungen ab. Manche haben schnell reagiert. So teilte beispielsweise Wernigerode im Harz mit, dass Nutzerinnen und Nutzer nach vorheriger Anmeldung wieder direkt in der Stadtbücherei ihren Lesestoff aussuchen können. Zudem können in Vereinen wieder Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren im Freien Sport ohne Körperkontakt trainieren. Für Erwachsene liegt die Grenze bei fünf Beteiligten, inklusive Trainer.

Während des Lockdowns waren seit Mitte Dezember bis auf Lebensmittelmärkte, Drogerien und Buchläden alle Läden geschlossen. Seit voriger Woche sind Baumärkte und Blumenläden wieder auf, jetzt können auch alle anderen Einzelhändler Kunden nach vorheriger Anmeldung empfangen. Es sei naheliegend, dass sehr, sehr viele kleine Läden mitmachen, sagte der Chef des Handelsverbands Bernsen.

Auch einige größere Geschäfte werden sich beteiligen, da die neue Verordnung erlaube, auch Menschen mehrerer Haushalte gleichzeitig zu bedienen, wenn nicht mehr als ein Kunde auf 40 Quadratmeter im Laden sei. Diese Einschätzung bestätigte am Nachmittag unter anderem der Möbelriese Ikea, der ankündigte, ab Donnerstag unter den neuen Konditionen seine Magdeburger Filiale zu öffnen. Das Termin-Shopping werde einigen Händlern "etwas helfen", sagte Bernsen eine Dauerlösung für viele Wochen und Monate sei es nicht. "Dafür brauchen wir eine Komplett-Öffnung unter strengen Hygienekonzepten."

DIE TESTS: Seit Wochen wiederholen Politikerinnen und Politiker, dass ein schrittweises Hochfahren des öffentlichen Lebens mit flächendeckenden Schnelltests und einem schnellen Impffortschritt verbunden sein müsse. Seit Montag haben alle Menschen Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest für alle, doch wo bekommen sie ihn?

Dazu liefen noch Gespräche, unter anderem mit Apothekerinnen und Apothekern, teilte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Montag mit. Es gebe viele Apotheken im Land, sie setze darauf, dass dort schnell Angebote geschaffen würden. Zudem wird laut Mitteilung geprüft, inwiefern jene Fieberzentren und Ärzte für Schnelltests eingebunden werden können, die seit Monaten Anlaufstellen für Corona-Labortests sind. Es gelte das Prinzip, dass derjenige die Tests beschaffen müsse, der sie anbiete und sie dann abrechne.

Das Land hat den Angaben zufolge auch eine Million der einfacher zu handhabenden Corona-Selbsttests bestellt. Sie sollen jedoch in den wieder geöffneten Schulen und Kitas bei den Kindern und Jugendlichen zum Einsatz kommen. Anders als in anderen Bundesländern schreibt Sachsen-Anhalt derzeit nirgends vor, dass Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen müssen, ehe sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen können. "Wir können einen Testnachweis erst fordern, wenn die Strukturen sicher stehen."

DIE IMPFUNGEN: Vorige Woche kündigte die Landesregierung an, angesichts der steigenden Impfdosenlieferungen auch das Impftempo deutlich erhöhen zu wollen. Ein Ziel ist es, bis Ende des Monats allen Über-80-Jährigen eine Erstimpfung anzubieten. Bis Montag wurden laut Robert Koch-Institut im Land 122 621 Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, gut die Hälfte von ihnen erhielt bereits die zweite Dosis für den vollen Impfschutz. Damit sind 5,6 Prozent der erwachsenen Sachsen-Anhalter mit mindestens einer Impfung versorgt worden, bundesweit liegt der Anteil bei 6,2 Prozent.

DAS INFEKTIONSGESCHEHEN: Vorige Woche hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die jetzigen Lockerungen möglich sind, solange es weniger als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern und Woche gibt. Wird der Wert drei Tage hintereinander überschritten, soll die sogenannte Notbremse greifen. Sachsen-Anhalt müsste dann wieder die strengeren Lockdownregeln der vergangenen Wochen verhängen. Viel Luft ist nicht: Während sich bundesweit laut Robert Koch-Institut in einer Woche rechnerisch 68 von 100 000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus ansteckten, waren es in Sachsen-Anhalt 88,6. Am Vortag lag der Wert etwas niedriger.

