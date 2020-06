Magdeburg (dpa/sa) - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Einigung von Bund und Ländern zu einheitlichen Reisebeschränkungen für Menschen aus Corona-Hotspots begrüßt. "Ich bin froh, dass sich alle 16 Länder auf eine gemeinsame Regelung verständigen konnten", sagte Haseloff am Samstag. Das sei sein oberstes Ziel gewesen. "Denn so kann ein Fleckenteppich in Deutschland verhindert werden." Die Regelungen seien nötig, damit die Gefahr eines neuen Shutdowns oder von Corona-Hotspots eingedämmt werden könne, sagte Haseloff. Ähnlich hatte sich der Chef der Magdeburger Kenia-Koalition zuvor im MDR geäußert.

Am Freitag hatten sich Bund und Länder auf eine gemeinsame Linie beim Umgang mit Reisenden aus Gegenden mit hohem Infektionsgeschehen geeinigt. Demnach dürfen diese nur dann in Hotels und Ferienwohnungen untergebracht werden oder ohne Quarantänemaßnahme in ein Land einreisen, wenn sie mit einem ärztlichen Attest nachweisen, dass sie keine Infektion haben. Das Attest "muss sich auf eine molekularbiologische Testung stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden ist", heißt es darin. Als hohes Infektionsgeschehen gelten mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage.