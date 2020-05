Weißenfels (dpa/sa) - In einem eigens dafür aufgestellten Testzentrum in Weißenfels haben Mitarbeiter des Burgenlandkreises mit Corona-Tests in der Belegschaft des Fleischkonzerns Tönnies begonnen. Bis zu 2500 Mitarbeiter der drei Tönnies-Standorte in Weißenfels sollen in den kommenden Tagen auf das neuartige Virus getestet werden. Anlass der prophylaktischen Untersuchung waren Ausbrüche in Betrieben der Fleischwirtschaft in anderen Bundesländern.

In mehreren Schlachtbetrieben - etwa im westfälischen Coesfeld und im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt - waren Corona-Infektionen bei einer Vielzahl von Beschäftigten festgestellt worden. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte daraufhin angekündigt, auch die Belegschaft von großen Schlachtbetrieben in Sachsen-Anhalt durchzutesten. Im Fokus stehen dabei zunächst die drei Standorte von Tönnies in Weißenfels.

Der Burgenlandkreis bereitete daraufhin die freiwilligen Tests vor und stellte nahe des Betriebsgeländes Zelte dafür auf. Bis zu 500 Menschen sollen täglich getestet werden. Der Landkreis stellte dafür 15 Teams auf, die in den kommenden Tagen gleichzeitig testen sollen. Die Bundeswehr unterstützte die Aktion mit vier Teams aus je vier Soldatinnen und Soldaten.