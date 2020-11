Weggeworfene Becher eines Gurgelwasser Tests auf das Coronavirus liegen in einem orangenen Müllsack. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Aktuell Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle gestiegen. Aktuell waren laut Ministerium am Montag (15.38 Uhr) 12 568 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Das waren 189 mehr als am Sonntag (12.40 Uhr), darunter allein 50 im Burgenlandkreis, 38 im Saalekreis und 36 im Salzlandkreis. Im Krankenhaus werden im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Land 1121 Menschen behandelt.

Derzeit sind 53 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem Covid-19-Patienten belegt, davon werden 23 Patienten beatmet, wie das Ministerium mitteilte. Neun weitere Menschen sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, insgesamt 176 Todesfälle gab es den Angaben nach bisher im Land. Rund 8000 Menschen gelten seit Beginn der Pandemie als genesen.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich laut Statistik in Sachsen-Anhalt 105,61 Menschen je 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert, im Burgenlandkreis waren es mehr als doppelt so viele (7-Tage-Inzidenz: 221,42). Sachsen-Anhalt hat rund zwei Millionen Einwohner.

Pressemitteilung Sozialministerium