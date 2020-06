Magdeburg (dpa/sa) - Im Landkreis Mansfeld-Südharz hat sich ein Mitarbeiter eines Fast-Food-Restaurants mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Landkreis stieg damit auf 54, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gäste in der Filiale in Sangerhausen angesteckt haben könnten, sei äußerst gering. Dennoch erhalte das Gesundheitsamt die entsprechenden Gästelisten für den Zeitraum, in dem der Mitarbeiter Schicht hatte, um gegebenenfalls die Kundenkontakte nachvollziehen zu können. Sämtliche Mitarbeiter, die mit dem Betroffenen in einer Schicht in dem Restaurant gearbeitet haben, wurden den Angaben zufolge unter Quarantäne gestellt.