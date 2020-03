Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland ohne bestätigten Corona-Fall - das hat sich nun geändert. Jetzt werden zahlreiche Maßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung einzuschränken. Das trifft vor allem Schüler und Veranstalter.

Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Das neuartige Coronavirus hat nun nachgewiesenermaßen auch Sachsen-Anhalt erreicht. Bis Dienstagnachmittag wurde nach Behördenangaben fünf Menschen im Land positiv getestet. Die Ausbreitung des Virus rief umgehend eine Reihe von Maßnahmen hervor. Unter anderem werden alle Klassen-, Studienfahrten und Schüleraustausche in Sachsen-Anhalt bis zum 31. Mai ausgesetzt. "Die Schulleitungen wurden aufgefordert, mit Ausnahme eintägiger Fahrten innerhalb Sachsen-Anhalts, alle Reisen abzusagen", heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Bildungsministeriums.

Die Kosten für Stornierungen übernehme das Land. Wie hoch sie sein werden, sei noch nicht absehbar, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Bildungsminister Marco Tullner (CDU) betonte, dass die Entscheidung nicht leicht gewesen sei, Präventionsmaßnahmen jedoch Priorität hätten. Zudem wurden in Halle, in Magdeburg und im Landkreis Harz alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt.

Bei den fünf nachgewiesenen Fällen handelt es sich um vier Männer im Alter von 20 bis 42 Jahren und eine 69-jährige Rentnerin. Nach Angaben von Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) von Dienstagnachmittag befanden sich 500 bis 600 Menschen in Quarantäne. Laut Sozialministerium gibt es inzwischen in Halle und Magdeburg Fieberambulanzen, in denen Abstriche genommen werden. Zudem gebe es mobile Einheiten, die im Land unterwegs seien. Bislang seien weit über 1500 Abstriche genommen worden.

Grimm-Benne sagte zudem, alle fünf bekannten Fälle hätten eine leichte Symptomatik, es gehe ihnen gut. Sie erteilte auch einer vorsorglichen Schließung aller Kitas und Schulen eine Absage. Das sei unverhältnismäßig und würde das öffentliche Leben lahmlegen, sagte sie.

Unter den infizierten Männern ist den Angaben zufolge ein Student aus Halle. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, hat sich auch sein Vater mit dem Virus infiziert. Eine offizielle Bestätigung hierfür gab es zunächst nicht. Neben der Rentnerin und dem Studenten ist auch ein Bundeswehrsoldat betroffen, der in Burg stationiert ist. Laut einem Sprecher des Landeskommandos Sachsen-Anhalt sind 46 weitere Soldaten als Kontaktpersonen ausgemacht und in häusliche Quarantäne geschickt worden. Der Sprecher betonte, dass die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nicht beeinträchtigt sei. In Burg wird die Nato-Großübung "Defender-Europe 20" unterstützt, bei der rund 37 000 Soldaten in West-Ost-Richtung durch Europa verlegt werden.

Neben einem generellen Verbot von großen Veranstaltungen wurden am Dienstag auch konkrete Einschränkungen bekannt. Der Landtag in Sachsen-Anhalt wird wegen des Coronavirus für Besuchergruppen bis auf Weiteres gesperrt.

Zudem hat das Diakoniewerk Halle ein Krankenhaus und zwei Pflegeeinrichtungen für Besucher geschlossen. Dies diene dem Schutz von Menschen, die dort untergebracht seien. "Viele haben eine Vorerkrankung und sind deswegen besonders anfällig", sagte Udo Israel, Sprecher des Diakoniewerks Halle.

Das Universitätsklinikum Halle schränkte aufgrund des Virus ab sofort die Besucherzahl für Patientenbesuche ein. "Pro Patient und Tag werden nur noch zwei Besucher zugelassen", hieß es.

Von dem Veranstaltungsverbot in Halle sind auch die Heimspiele von Fußball-Drittligist Hallescher FC betroffen. "Wie sich das Prozedere im Hinblick auf die Partie gegen Eintracht Braunschweig am 17. März gestaltet, ist noch völlig offen", teilte der HFC auf seiner Homepage mit.

Nach Bekanntwerden der ersten bestätigten Infektionen hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Landräte und Oberbürgermeister darum gebeten, den Gesundheitsämtern mehr Personal zur Verfügung zu stellen. "Es ist derzeit die größte Herausforderung, die wir erleben", sagte Haseloff am Dienstag. Entscheidend sei aber auch das verantwortungsvolle Verhalten jedes Einzelnen. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) will am Montag in Magdeburg mit den Präsidenten der Industrie- und Handelskammern und des Handwerks über die Auswirkungen der Coronakrise beraten.