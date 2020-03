Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind laut Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bislang rund 1000 Menschen auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Keiner von ihnen sei infiziert, bis zum Donnerstagabend war Sachsen-Anhalt weiter das einzige Bundesland, in dem der Erreger Sars-CoV-2 noch nicht nachgewiesen wurde. "Wir haben bislang schlicht Glück gehabt", sagte Grimm-Benne nach einem Treffen mit Experten in Magdeburg. Es sei aber auch deutlich, dass in den angrenzenden Teilen Niedersachsens und Brandenburgs keine Fälle nachgewiesen seien.

Die Ministerin sieht Sachsen-Anhalt gut vorbereitet auf die ersten Fälle. Die Experten des Robert Koch-Instituts erwarten eine weitere Ausbreitung. Das Land habe seinen Pandemieplan aus dem Jahr 2006 auf einen aktuellen Stand gebracht, viel verändert worden sei aber nicht. Der Pandemieplan richtet sich an die verantwortlichen Behörden, die Kommunen und das Gesundheitswesen, regelt Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit.

Wenn der erste Corona-Fall im Land festgestellt wird, muss der Betroffene laut Grimm-Benne zu Hause bleiben - wenn es der Zustand erlaube -, um alle anderen zu schützen. Das zuständige Gesundheitsamt werde Kontaktpersonen ermitteln und ebenfalls in Quarantäne stellen. Vorbeugende Schulschließungen seien aus jetziger Sicht unverhältnismäßig.

Bis Donnerstagfrüh zählte das Robert Koch-Institut rund 350 nachgewiesene Infektionen. Schwere Verläufe der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sind selten, ein darauf zurückgehender Todesfall wurde in Deutschland bis Donnerstagabend nicht erfasst. Die meisten Fälle haben bundesweit bislang Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. In China, wo das Virus erstmals festgestellt worden war, wurden schon mehrere Tausend Tote gemeldet.

In Deutschland setzt die Politik auf eine Eindämmung der Erkrankung. Man müsse sich auf weiter steigende Fallzahlen einstellen, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betont. "Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht."

