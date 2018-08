Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Agrarministerin Claudia Dalbert erwartet vom Bund eine finanzielle Beteiligung an möglichen Dürre-Hilfen für die Landwirte. Zunächst müsse geklärt werden, wie groß die Ernteausfälle bundesweit tatsächlich seien, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur vor einem Treffen von Vertretern von Bund und Ländern am Dienstag in Berlin. Sollte sich bestätigen, dass die Ernte mindestens ein Drittel unter dem Durchschnitt liegt, seien die Voraussetzungen für staatliche Hilfe erfüllt. "Dann ist die Erwartung ganz klar, dass sich der Bund an Ausgleichsmaßnahmen beteiligt", sagte Dalbert.

Für Sachsen-Anhalt geht Dalbert davon aus, dass die Voraussetzungen für Hilfen erfüllt werden. Ende August soll Klarheit herrschen, dann ist ein Großteil der Ernte eingefahren. Das Land will dann einen Hilfsfonds auflegen, aus dem Landwirten bis zu 80 Prozent ihrer Schäden ersetzt werden können. Dalbert forderte für solche Hilfsfonds bundesweit einheitliche Regeln.

Bis Geld aus solchen Hilfsfonds fließen könne, werde es noch einige Zeit dauern, sagte Dalbert. Soforthilfen für die Landwirte lehnte die Grünen-Politikerin ab. "Das wären unerlaubte Beihilfen, das dürfen wir nicht tun." Landwirtschaftsbetriebe seien Wirtschaftsunternehmen. Keiner Regierung sei es erlaubt, ohne große Prüfung Geld an Wirtschaftsunternehmen zu geben, weil es ihnen gerade schlecht gehe.

Vertreter von Bund und Ländern wollen am Dienstag über Konsequenzen der Hitzeperiode sprechen. Ziel ist eine Bestandsaufnahme der Schäden. Über Dürre-Hilfen entscheiden will die Bundesregierung erst ab Ende August, wenn der vollständige Erntebericht vorliegt.