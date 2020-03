Halle (dpa/sa) - Mit Blick auf den geplanten Kohleausstieg hat Sachsen-Anhalts Energieministerin Claudia Dalbert das landeseigene Management des Strukturwandels als mangelhaft kritisiert. "Sorgen macht mir, dass das Land nicht gut aufgestellt ist", sagte die Grünen-Politikerin am Samstag bei einem kleinen Parteitag ihrer Landespartei in Halle. Es brauche bessere Strukturen, die die Suche nach Ideen vor Ort im Revier begleite und die Konzepte und Betroffenen zusammenführe. "Mein Eindruck ist, andere Bundesländer sind da besser aufgestellt als wir."

Die Bundesregierung plant, bis spätestens 2038 aus der Stromerzeugung mit klimaschädlicher Kohle auszusteigen. Im Gegenzug sollen die betroffenen Revierregionen Milliardenhilfen bekommen, um die negativen Folgen abzumildern. Am Freitag wurde der Gesetzentwurf zum Kohleausstieg erstmals im Bundestag diskutiert. Als Gastredner forderte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) schnelle Klarheit über die tatsächlichen Förderbedingungen für die Kohleregionen.

Die Grünen forderten bei ihrem Parteitag zudem, dass die Landesregierung Bereitschaft signalisieren sollte, dass Sachsen-Anhalt sich an einer Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland und der EU-Außengrenze beteiligt. Das müsse insbesondere für Frauen, Kinder und besonders Schutzbedürftige gelten, die in Lagern in unzumutbaren Zuständen ausharren, heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Landesvorstands. Er wurde von den gut 30 angereisten Delegierten einstimmig angenommen.

