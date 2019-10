Magdeburg (dpa/sa) - Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) befürwortet zentrale Feuerwerke, um die extrem hohen Feinstaubbelastungen an Silvester und Neujahr zu senken. Komplette Verbote sind aus ihrer Sicht nicht das richtige Mittel. "Ich finde, Feuerwerk gehört zu unserer Kultur", sagte Dalbert am Montag in Magdeburg bei der Vorstellung des Immissionsberichts 2018 für Sachsen-Anhalt. Zuständig seien die Kommunen.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte kürzlich nach eigenen Angaben 98 Städte mit hoher Feinstaubbelastung im Jahresmittel aufgefordert, "die für Luftqualität, Gesundheit und Tierwelt schädliche Böllerei" in den Stadtzentren zu verbieten. Auf der Liste fanden sich auch Aschersleben, Halberstadt, Magdeburg und Wittenberg.

Mit Blick auf die Luftqualität des Jahres 2018 sagte die Ministerin: "Die gesetzlichen Vorgaben wurden überall im Land eingehalten. Die Luftqualität im Land hat sich weiter verbessert." An der Messstation Halle Paracelsusstraße sei erstmals der Grenzwert für Stickstoffdioxid eingehalten worden.