Magdeburg (dpa) - Die überraschend in der dritten Runde der Darts-WM stehende Fallon Sherrock kommt für ein Gastspiel nach Magdeburg. Die Engländerin wird am 29. Mai 2020 bei der Darts-Gala in der Messe der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts spielen. Das teilte der Veranstalter am Montag mit. "Das was mir gerade passiert ist der absolute Wahnsinn", sagte die 25-Jährige: "Alles was jetzt kommt ist Bonus - genauso wie das Event in Magdeburg, auf das ich mich sehr freue." Neben Sherrock treten in Magdeburg auch Gerwyn Price und Daryl Gurney an. Bei der WM spielt sie am 27. Dezember gegen Chris Dobey um den Einzug ins Achtelfinale.

Webseite der Darts-WM

Darts-Gala Magdeburg