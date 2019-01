Halberstadt (dpa/sa) - Ein defekter Mehrfachstecker hat das Feuer in einem Heim für betreutes Wohnen in Halberstadt verursacht. Bei dem Brand war am Freitagabend ein 70 Jahre alter Bewohner ums Leben gekommen. Ermittler untersuchten den Brandort am Montag und stellten den Stecker als Ursache fest, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei im Zimmer einer 88 Jahre alten Bewohnerin ausgebrochen. Die Höhe des Schadens wurde noch nicht ermittelt.

Bei dem Feuer waren 15 Menschen verletzt worden, 8 von ihnen kamen ins Krankenhaus. Der 70-Jährige starb noch vor Ort. Die Wohnung im dritten Stock des sechsstöckigen Plattenbaus hatte in voller Ausdehnung gebrannt. Teile des Hauses seien aber noch bewohnbar, teilte die Polizei mit.