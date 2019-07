Die Stabkirche in Stiege. Foto: C. Hoffmann/Verein Stabkirche Stiege e.V./Archivbild Christian Hoffmann

Stiege/Bonn (dpa/sa) - Um eine mehr als 100 Jahre alte Holzkirche im Harz vor Vandalen zu schützen, unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz deren Umzug vom Wald ins Dorf mit 27 750 Euro. Mit der Förderung komme der Verein Stabkirche Stiege dem teuren Ab- und Aufbau des landesweit einmaligen Bauwerks ein großes Stück näher. Es ist das erste Mal, dass es Geld für die Holzkirche in Stiege von der Denkmalschutzstiftung gebe, teilte die Stiftung am Mittwoch in Bonn mit. Insgesamt kostet das Vorhaben laut Verein rund eine Million Euro, ein großer Teil wird aus Spenden finanziert. Der Plan sieht einen Abbau der Kirche im kommenden Jahr und einen Wiederaufbau in 2021 vor.

Laut Denkmalstiftung ist bei einer fachgerechten Gebäudeversetzung der Denkmalstatus nicht gefährdet. Der Verein habe das Grundstück und die Kirche erworben und plane nun notwendige Sicherungsarbeiten. Dafür stelle die Stiftung nun Mittel bereit.

Der einschiffige Holzbau in Blockbauweise wird, bedingt durch seinen abgelegenen Standort in einem Waldstück, immer wieder Ziel von Zerstörungswut und Einbrüchen. Bereits 2010 waren Sicherungsmaßnahmen an Türen und Fenstern getroffen worden. Ein neuer Standort im Dorf soll das bisher ungenutzte Kleinod wieder beleben.

