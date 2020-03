Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Mit einem Aktionstag wird in Dessau am 7. März an die Zerstörung der Stadt kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert. Geplant sind Stadtrundgänge, Ausstellungen, Gottesdienste, Bühnenprogramme, Vorträge und Filmaufführungen. Damit soll gleichzeitig der Opfer in anderen Städten Europas wie Warschau und Coventry gedacht werden. Unter dem Motto "Versöhnung schafft Frieden" wollen die Organisatoren mit dem Programm an dem Aktionstag ein deutliches Zeichen der Mahnung schaffen, wie ein Sprecher des Netzwerkes Gelebte Demokratie Dessau-Roßlau mitteilte. Außerdem soll es ein Nachbarschaftsfest am Bauhaus geben.

Dessau wurde am 7. März 1945 durch einen schweren Bombenangriff der Alliierten nach Angaben einer Sprecherin des Stadtarchivs zu 80 Prozent zerstört. Viele Menschen starben. Die Stadt war unter den Nationalsozialisten bis 1945 mit den Junkers Flugzeug- und Motorenwerken einer der größten Standorte der Rüstungsindustrie in Deutschland.

Informationen zum Aktionstag