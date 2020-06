Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Die Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau, Claudia Perren (47), geht in die Schweiz. Sie wird ab 1. August Direktorin der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wird Perren am Donnerstag im Bauhaus Museum Dessau verabschieden, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die Stiftung zu leiten sei eine wunderbare Aufgabe, das Thema Bauhaus weltweit präsent und noch lange nicht zu Ende erzählt und erforscht, sagte Perren.

Die Architektin leitete seit 2014 die Stiftung Bauhaus Dessau, die sich der weiteren Erforschung und Pflege der legendären Schule für Architektur, Kunst und Design widmet. Ihre Stelle ist weltweit zur Neubesetzung am 1. Januar ausgeschrieben worden.

Zu den originalen Bauhausbauten in Dessau gehören neben dem Bauhausgebäude mit der markanten Glasfassade die Meisterhaussiedlung, die Laubenganghäuser, das Arbeitsamt und die Siedlung Törten. Sie sind Teil des Unesco-Welterbes. In Weimar hatte der Architekt Walter Gropius 1919 das Staatliche Bauhaus als Hochschule für Gestaltung gegründet. Später zog es nach Dessau und auf Druck der Nazis schließlich nach Berlin, wo es 1933 endgültig geschlossen wurde.

