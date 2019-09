Dessau-Roßlau/Magdeburg (dpa/sa) - Die Deutsche Orchester-Stiftung (DOS) hat auf ihre Shortlist des Preises Innovatives Orchester 2019 gleich zwei Projekte aus Sachsen-Anhalt gesetzt. Unter den insgesamt sieben ausgewählten Orchestern seien die Anhaltische Philharmonie Dessau mit einer Jugendkonzertreihe in großer Besetzung sowie die Magdeburgische Philharmonie, die gezielt Werke von Komponistinnen auswähle, teilte die DOS am Dienstag mit.

In jedem Konzert der Saison 2019/20 stünden in Magdeburg neben den Werken des sogenannten Kernrepertoires aus der Hand von Männern auch Kompositionen von Frauen auf dem Programm. Musikgeschichte werde dadurch neu erlebbar. Die Anhaltische Philharmonie setze in den Schulen musikalische Werke in Beziehung zu einzelnen Fächern wie Musik und Literatur oder Musik und Physik. Schülerinnen und Schüler würden an der Planung beteiligt und übernähmen auch die Konzertmoderation.

Der Preis Innovatives Orchester 2019 wird in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. Den Angaben zufolge haben sich 31 Orchester beworben. Die Preisträger sollen in rund drei Wochen bekannt gegeben werden.