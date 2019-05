Quedlinburg (dpa/sa) - Tourismusfachleute aus ganz Deutschland wollen in der kommenden Woche in der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg im Harz über aktuelle Themen rund um den Städte- und Kulturtourismus sprechen. Die Tagung des in Berlin ansässigen Deutschen Tourismusverbandes (DTV) werde am 5. und 6. Juni veranstaltet, hieß es am Donnerstag aus der Quedlinburger Stadtverwaltung. Auf der Agenda des 21. Deutschen Städte- und Kulturforums stünden drei Themenfelder: Jubiläen und Themenjahre, Unternehmenskultur und Kulturwandel sowie Big Data. Studenten der Hochschule Harz würden die Tagung begleiten, wissenschaftlich betrachten und einordnen, hieß es. Das Rahmenprogramm stehe unter dem Motto "Zukunft braucht Herkunft."

Der DTV ist der Dachverband kommunaler, regionaler und landesweiter Tourismusorganisationen mit rund 100 Mitgliedern. Seit 1998 gibt es mit dem Deutschen Städte- und Kulturforum einmal jährlich eine Austauschplattform zu aktuellen Themen.

