Magdeburg (dpa/sa) - Angesichts der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen-Anhalt, mehr Frauen zu einem Vollzeitjob zu verhelfen. Ein Drittel aller Frauen, die in Teilzeit arbeiteten, wollten mehr oder in Vollzeit arbeiten, erklärte DGB-Landesleiterin Susanne Wiedemeyer am Freitag. "Diese Frauen müssen raus aus der Teilzeitfalle." Wer heute wenig verdiene, sei im Alter von Armut bedroht.

Wiedemeyer verwies auch auf den sogenannten Equal Pay Day am 18. März. An dem Tag wird international auf die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam gemacht. In Sachsen-Anhalt liegt dieser Unterschied nach Angaben des DGB bei 15,5 Prozent. Grund dafür sei auch, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten.

Bei gleicher Arbeitszeit fällt der Verdienstunterschied aber geringer aus, wie das Statistische Landesamt jüngst bekanntgab. 2018 lag der Bruttostundenverdienst von Frauen in Sachsen-Anhalt um drei Prozent unter dem von Männern. Bundesweit waren es 21 Prozent.