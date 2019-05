Halberstadt (dpa/sa) - Schmunzeln erlaubt: Das Gleimhaus in Halberstadt widmet den Späßen des 18. Jahrhunderts eine Ausstellung. Vom 15. Juni an ist in dem Literaturmuseum die Schau "Scherz - die heitere Seite der Aufklärung" zu sehen, wie Stadt und Museum am Dienstag mitteilten. Anlass sei der 300. Geburtstag des Namensgebers Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803), der in jungen Jahren mit scherzhafter Dichtung über Wein, Liebe und Lebensfreude bekannt wurde. Zur damaligen Zeit als läppisch und belanglos abgetan, präsentiere sich die heitere Seite der Aufklärung heute in einem anderen Licht, hieß es. Bis 15. September sind Exponate aus Deutschland und den Niederlanden zu sehen.

Gleim (1719-1803) wirkte lange in Halberstadt und starb dort auch. 1862 wurden seine Sammlungen in seinem einstigen Wohnhaus öffentlich zugänglich. Es handelt sich nach Museumsangaben heute um den größten erhaltenen Dichternachlass des 18. Jahrhunderts am historischen Ort in der ursprünglichen Sammlungskonzeption.

