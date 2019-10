Gardelegen (dpa/sa) - Diebe sind am Wochenende in mindestens zwei Verteilzentren der Post eingebrochen und haben Bargeld und Waren gestohlen. Bei einem Einbruch in Mieste, einem Ortsteil von Gardelgen, knackten die Täter einen Tresor. Sie konnten daraus mehrere 100 Euro Bargeld erbeuten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Darüber hinaus hinterließen die Einbrecher viel Unordnung.

Ob über das Bargeld aus dem Tresor hinaus auch Briefe, Pakete oder Inhalte aus Paketen gestohlen worden sein könnten, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst unklar. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Post hatte den Einbruch am Samstagmorgen bemerkt.

Ungefähr zur selben Zeit entdeckte ein Mitarbeiter im knapp 40 Kilometer entfernten Badeleben in der Börde ebenfalls einen Einbruch im dortigen Postverteilzentrum. Die Täter öffneten mehrere Pakete und stahlen den Inhalt, teilte die Polizei mit. Auch in Badeleben versuchten die Diebe, einen Tresor zu knacken. Anders als in Gardelegen scheiterten sie jedoch. Die Ermittlungen zu beiden Fällen und einem möglichen Zusammenhang dauern an.