Schönebeck (dpa/sa) - Unbekannte haben in Schönebeck (Salzlandkreis) 62 Kisten Leergut gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter dafür in der Nacht zum Freitag in einen Container vor einem Einkaufszentrum ein. Die 62 Kisten mit PET-Flaschen hatten den Angaben zufolge einen Wert von rund 280 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Diebstahls.